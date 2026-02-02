В 2025 году на станциях Красноярской железной дороги число пассажиров с ограниченными возможностями, которым оказали помощь, увеличилось на 14%.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году на станциях Красноярской железнодорожной сети 7693 пассажира с ограниченными возможностями получили специализированную поддержку. Это на 14% больше, чем в 2024 году.

Больше всего обращений было от пассажиров, отправляющихся с вокзалов Красноярска (4,8 тыс.), Абакана (более 1,5 тыс.) и Ачинска (751). Также были запросы от пассажиров с ограниченными возможностями из Боготола, Мариинска, Заозёрного и Канска. В основном, они нуждались в помощи при посадке или высадке из поезда, сопровождении на территории вокзала и перевозке багажа. При необходимости пассажирам предоставлялись кресла-коляски или каталки для лежачих больных.

Все заявки на бесплатное сопровождение таких пассажиров на вокзалах и во время путешествия принимаются в Центре поддержки мобильности, который работает круглосуточно. Это можно сделать на сайте ОАО «РЖД» (в разделе «Помощь на вокзалах») или по телефону: 8 (800) 775-00-00 (добавочный 1 в тоновом режиме). Заявку следует оставить не позднее чем за 24 часа до предполагаемой поездки.

Стоит отметить, что на крупных станциях Красноярской железнодорожной сети имеется вся необходимая инфраструктура для комфортного пребывания пассажиров с ограниченными возможностями: пандусы и лифты, кассы с низким прилавком, специализированные туалеты и комнаты отдыха, таблички с шрифтом Брайля, мнемосхемы, индукционные системы для передачи звуковых сигналов на слуховые аппараты.

Удобные условия созданы и в вагонах с специализированными купе дальнего следования холдинга «РЖД». В них пассажир может передвигаться в кресле-коляске: есть подъемные устройства для посадки, увеличена площадь тамбура и проходов, установлены более широкие двери, включая двери в туалет, предусмотрены необходимые тактильные указатели, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.