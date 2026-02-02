Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

21 автобусная остановка на Куйбышевской трассе в Башкортостане получила новые названия.

2026-02-02 11:13
21 станция на Куйбышевской железнодорожной линии в Республике Башкортостан получила новые названия. До этого их идентификация осуществлялась по номеру километра, на котором они находились.

Новые названия соответствуют близлежащим административным или географическим объектам (поселениям, лесным массивам и т.д.).

Список станций с обновленными названиями:

  • Высокая (ст. 1705 км на участке ст. 1638 км в Челябинской области – Кропачево);
  • Мендян (ст. 1478 км на участке Кинель – Чишмы);
  • Надеждино (ст. 1432 км на участке Кинель – Чишмы);
  • Новошахово (ст. 1395 км на участке Кинель – Чишмы);
  • Каргалытамак (пост 1422 км на участке Акбаш – Чишмы);
  • Шланлыкулево (ст. 1400 км на участке Акбаш – Чишмы);
  • Ольховое (ст. 24 км на участке Дема – Карламан);
  • Кулушево (ст. 34 км на участке Дема – Карламан);
  • Новые Киешки (ст. 62 км на участке Карламан – Мурапталово);
  • Камышлинка (ст. 74 км на участке Карламан – Мурапталово);
  • Новый Краснояр (ст. 132 км на участке Карламан – Мурапталово);
  • Сысканово (ст. 10 км на участке Карламан – Белорецк);
  • Устье-Бассы (ст. 36 км на участке Карламан – Белорецк);
  • Басиновка (ст. 40 км на участке Карламан – Белорецк);
  • Южно-Уральский заповедник (ст. 128 км на участке Карламан – Белорецк);
  • Нижняя Манява (ст. 148 км на участке Карламан – Белорецк);
  • Тихий Ключ (ст. 169 км на участке Карламан – Белорецк);
  • Азналкино (ст. 193 км на участке Карламан – Белорецк);
  • Азикеево (ст. 199 км на участке Карламан – Белорецк);
  • Софьино (ст. 95 км на участке Карламан – Мурапталово);
  • СНТ Путеец (ст. 150 км на участке Карламан – Мурапталово).

Стандартизация навигационной системы улучшит способность пассажиров ориентироваться во время путешествия, как сообщили из отдела корпоративных связей КбшЖД.

