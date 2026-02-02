21 автобусная остановка на Куйбышевской трассе в Башкортостане получила новые названия.

11:13

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

21 станция на Куйбышевской железнодорожной линии в Республике Башкортостан получила новые названия. До этого их идентификация осуществлялась по номеру километра, на котором они находились.

Новые названия соответствуют близлежащим административным или географическим объектам (поселениям, лесным массивам и т.д.).

Список станций с обновленными названиями:

Высокая (ст. 1705 км на участке ст. 1638 км в Челябинской области – Кропачево);

Мендян (ст. 1478 км на участке Кинель – Чишмы);

Надеждино (ст. 1432 км на участке Кинель – Чишмы);

Новошахово (ст. 1395 км на участке Кинель – Чишмы);

Каргалытамак (пост 1422 км на участке Акбаш – Чишмы);

Шланлыкулево (ст. 1400 км на участке Акбаш – Чишмы);

Ольховое (ст. 24 км на участке Дема – Карламан);

Кулушево (ст. 34 км на участке Дема – Карламан);

Новые Киешки (ст. 62 км на участке Карламан – Мурапталово);

Камышлинка (ст. 74 км на участке Карламан – Мурапталово);

Новый Краснояр (ст. 132 км на участке Карламан – Мурапталово);

Сысканово (ст. 10 км на участке Карламан – Белорецк);

Устье-Бассы (ст. 36 км на участке Карламан – Белорецк);

Басиновка (ст. 40 км на участке Карламан – Белорецк);

Южно-Уральский заповедник (ст. 128 км на участке Карламан – Белорецк);

Нижняя Манява (ст. 148 км на участке Карламан – Белорецк);

Тихий Ключ (ст. 169 км на участке Карламан – Белорецк);

Азналкино (ст. 193 км на участке Карламан – Белорецк);

Азикеево (ст. 199 км на участке Карламан – Белорецк);

Софьино (ст. 95 км на участке Карламан – Мурапталово);

СНТ Путеец (ст. 150 км на участке Карламан – Мурапталово).

Стандартизация навигационной системы улучшит способность пассажиров ориентироваться во время путешествия, как сообщили из отдела корпоративных связей КбшЖД.