В январе объем грузовых операций на сетях ОАО «РЖД» достиг 89,3 млн тонн.
2026-02-0210:46
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
В январе 2026 года объем грузов, перевезенных сетями ОАО «Российские железные дороги», достиг 89,3 млн тонн, что на 4% меньше, чем в тот же период предыдущего года.
Грузооборот за первый месяц 2026 года уменьшился на 11,6% по сравнению с январем прошлого года и составил 194,9 млрд тарифных тонно-км. С учетом пробега вагонов в пустом состоянии за тот же период, грузооборот сократился на 10,8% и достиг 243,1 млрд тонно-км.
Железнодорожным транспортом было погружено и отправлено следующее количество грузов:
каменный уголь – 27,1 млн тонн (снижение на 8,7% по сравнению с январем 2025 года);
кокс – 811 тыс. тонн (снижение на 9,9%);
нефть и нефтепродукты – 17,6 млн тонн (без изменений по сравнению с прошлым годом);
железная и марганцевая руда – 8,9 млн тонн (рост на 1,4%);
черные металлы – 4 млн тонн (снижение на 14,5%);
лом черных металлов – 269 тыс. тонн (снижение на 43,2%);
химические и минеральные удобрения – 6,5 млн тонн (рост на 4%);
цемент – 711 тыс. тонн (снижение на 30%);
лесоматериалы – 1,9 млн тонн (снижение на 9,5%);
зерно – 2,6 млн тонн (рост на 49,9%);
строительные материалы – 5,4 млн тонн (рост на 3,2%);
руда цветных металлов и серное сырье – 1,3 млн тонн (снижение на 6,9%);
химикаты и сода – 1,7 млн тонн (снижение на 4,8%);
промышленное сырье и формовочные материалы – 1,7 млн тонн (снижение на 16%).
Объем погрузки остальных грузов, включая перечисленные выше номенклатуры, отправленные в контейнерах, составил 8,8 млн тонн (снижение на 6,1%).
