В январе объем грузовых операций на сетях ОАО «РЖД» достиг 89,3 млн тонн.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе 2026 года объем грузов, перевезенных сетями ОАО «Российские железные дороги», достиг 89,3 млн тонн, что на 4% меньше, чем в тот же период предыдущего года.

Грузооборот за первый месяц 2026 года уменьшился на 11,6% по сравнению с январем прошлого года и составил 194,9 млрд тарифных тонно-км. С учетом пробега вагонов в пустом состоянии за тот же период, грузооборот сократился на 10,8% и достиг 243,1 млрд тонно-км.

Железнодорожным транспортом было погружено и отправлено следующее количество грузов:

каменный уголь – 27,1 млн тонн (снижение на 8,7% по сравнению с январем 2025 года);

кокс – 811 тыс. тонн (снижение на 9,9%);

нефть и нефтепродукты – 17,6 млн тонн (без изменений по сравнению с прошлым годом);

железная и марганцевая руда – 8,9 млн тонн (рост на 1,4%);

черные металлы – 4 млн тонн (снижение на 14,5%);

лом черных металлов – 269 тыс. тонн (снижение на 43,2%);

химические и минеральные удобрения – 6,5 млн тонн (рост на 4%);

цемент – 711 тыс. тонн (снижение на 30%);

лесоматериалы – 1,9 млн тонн (снижение на 9,5%);

зерно – 2,6 млн тонн (рост на 49,9%);

строительные материалы – 5,4 млн тонн (рост на 3,2%);

руда цветных металлов и серное сырье – 1,3 млн тонн (снижение на 6,9%);

химикаты и сода – 1,7 млн тонн (снижение на 4,8%);

промышленное сырье и формовочные материалы – 1,7 млн тонн (снижение на 16%).

Объем погрузки остальных грузов, включая перечисленные выше номенклатуры, отправленные в контейнерах, составил 8,8 млн тонн (снижение на 6,1%).