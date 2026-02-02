Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Работа по уменьшению вредного влияния на природу продолжается на Октябрьской железнодорожной линии.

2026-02-02 10:17
Работа по уменьшению вредного влияния на природу продолжается на Октябрьской железнодорожной линии.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году эксперты Октябрьской железнодорожной компании активно работали над уменьшением влияния их операций на окружающую среду. В результате их усилий, объем выбросов загрязнителей от стационарных источников уменьшился на 7,4% по сравнению с 2024 годом, потребление воды сократилось на 5,7%, а процент отходов, перерабатываемых вторично, возрос с 77,2% до 79,2%.

Также в 2025 году на территории Октябрьской железной дороги были модернизированы 4 котельные, посажено свыше 70 тыс. деревьев и установлено 3,4 км шумозащитных барьеров.

В течение 2025 года на ОЖД было организовано 20 экологических акций («Зеленая весна», «Сад памяти», «Лес Победы», «Чистый берег», «Эколята») и несколько других мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды.

Одним из главных достижений прошлого года стало то, что проект Октябрьской дирекции пассажирских перевозок «Организация раздельного сбора вторичных ресурсов на объектах дирекции» занял 2 место в номинации «Сбор и переработка ТКО» на V Национальной премии в области экологических технологий «Экотех-лидер – 2025», как сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru