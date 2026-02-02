Работа по уменьшению вредного влияния на природу продолжается на Октябрьской железнодорожной линии.

10:17

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году эксперты Октябрьской железнодорожной компании активно работали над уменьшением влияния их операций на окружающую среду. В результате их усилий, объем выбросов загрязнителей от стационарных источников уменьшился на 7,4% по сравнению с 2024 годом, потребление воды сократилось на 5,7%, а процент отходов, перерабатываемых вторично, возрос с 77,2% до 79,2%.

Также в 2025 году на территории Октябрьской железной дороги были модернизированы 4 котельные, посажено свыше 70 тыс. деревьев и установлено 3,4 км шумозащитных барьеров.

В течение 2025 года на ОЖД было организовано 20 экологических акций («Зеленая весна», «Сад памяти», «Лес Победы», «Чистый берег», «Эколята») и несколько других мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды.

Одним из главных достижений прошлого года стало то, что проект Октябрьской дирекции пассажирских перевозок «Организация раздельного сбора вторичных ресурсов на объектах дирекции» занял 2 место в номинации «Сбор и переработка ТКО» на V Национальной премии в области экологических технологий «Экотех-лидер – 2025», как сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.