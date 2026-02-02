Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2025 году Открытое Акционерное Общество «Российские Железные Дороги» внесло в бюджеты регионов Российской Федерации, которые находятся в пределах Октябрьской железнодорожной магистрали, 16,3 миллиарда рублей.

2026-02-02 10:11
В 2025 году общая сумма налогов, уплаченных ОАО «РЖД» в бюджеты регионов России, находящихся в пределах Октябрьской железной дороги, достигла 16,3 млрд рублей.

Среди этих отчислений, 4,7 млрд рублей было перечислено в бюджет Санкт-Петербурга, а 4,6 млрд рублей - в бюджет Ленинградской области. Региональный бюджет Республики Карелия получил 2,2 млрд рублей, Мурманская область - 1,5 млрд рублей, Тверская область - свыше 1,6 млрд рублей, Псковская область - 824 млн рублей, а Новгородская область - 858 млн рублей.

ОАО «РЖД», как крупная инфраструктурная и социально-ориентированная организация, придает большое значение сотрудничеству с регионами России. Главная цель - развитие транспортной системы регионов, удовлетворение потребностей промышленности и населения в железнодорожных перевозках. Кроме того, компания активно участвует в социальной и экономической жизни регионов, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ОАО «РЖД».

