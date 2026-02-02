Мобильный медико-диагностический комплекс "Святой Пантелеймон" начал свою работу в Еврейской автономной области и Хабаровском крае.

С 29 января по 7 февраля 2026 года на станциях Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) жители Еврейской автономной области и Хабаровского края, проживающие в отдаленных населенных пунктах, имеют возможность пройти полное медицинское обследование в мобильном консультативно-диагностическом центре «Святой Пантелеймон» (ПКДЦ).

Работа передвижной поликлиники осуществляется с 08:00 до 18:00 на следующих станциях ДВЖД:

29 января – Облучье;

30 января – Известковая;

31 января – Теплое озеро;

1 февраля – Ленинск;

2 февраля – Бира;

3 февраля – Ин;

4-5 февраля – Хор;

6 февраля – Розенгартовка;

7 февраля – Дормидонтовка.

Пациентов принимают опытные медицинские специалисты: терапевт, эндокринолог, невролог, офтальмолог, кардиолог, педиатр, оториноларинголог, хирург, уролог, акушер-гинеколог, стоматолог-терапевт и другие.

В ПКДЦ «Святой Пантелеймон», оборудованном по последнему слову техники, можно пройти рентген, флюорографию, ультразвуковые исследования, функциональную диагностику, эндоскопические исследования и лабораторную диагностику.

Для получения медицинских услуг необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

В составе поезда функционирует аптечный пункт. Для предзаказа лекарств можно обратиться по электронной почте: apteka@dkb-dv.ru, сообщает служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.