О ситуации с поездами, которые были задержаны из-за аварии грузового состава в Кировском регионе

В данный момент 20 дальнего следования поездов испытывают задержки в своем движении.
В частности, 9 поездов движутся по измененным маршрутам:
Для перевозки пассажиров предусмотрены резервные составы.
Мы информируем пассажиров обо всех изменениях через СМС.
Сотрудники поездных бригад предоставляют полную поддержку и помощь пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим.
Работники железной дороги делают все возможное для восстановления движения.
Информацию о реальном движении поездов можно узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).