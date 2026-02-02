О ситуации с поездами, которые были задержаны из-за аварии грузового состава в Кировском регионе

09:28

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В данный момент 20 дальнего следования поездов испытывают задержки в своем движении.

В частности, 9 поездов движутся по измененным маршрутам:

№ 91 Северобайкальск – Москва;

№ 1 Владивосток – Москва;

№ 31 Киров – Москва;

№ 11 Новый Уренгой – Москва;

№ 311 Воркута – Нижний Новгород;

№ 9 Владивосток – Москва;

№ 131 Ижевск – Санкт-Петербург;

№ 2 Владивосток – Москва;

№ 290 Нижний Новгород – Котлас.

Для перевозки пассажиров предусмотрены резервные составы.

Мы информируем пассажиров обо всех изменениях через СМС.

Сотрудники поездных бригад предоставляют полную поддержку и помощь пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим.

Работники железной дороги делают все возможное для восстановления движения.

Информацию о реальном движении поездов можно узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).