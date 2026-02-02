Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

О ситуации с поездами, которые были задержаны из-за аварии грузового состава в Кировском регионе

2026-02-02 09:28
О ситуации с поездами, которые были задержаны из-за аварии грузового состава в Кировском регионе
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В данный момент 20 дальнего следования поездов испытывают задержки в своем движении.

В частности, 9 поездов движутся по измененным маршрутам:

  • № 91 Северобайкальск – Москва;
  • № 1 Владивосток – Москва;
  • № 31 Киров – Москва;
  • № 11 Новый Уренгой – Москва;
  • № 311 Воркута – Нижний Новгород;
  • № 9 Владивосток – Москва;
  • № 131 Ижевск – Санкт-Петербург;
  • № 2 Владивосток – Москва;
  • № 290 Нижний Новгород – Котлас.

Для перевозки пассажиров предусмотрены резервные составы.

Мы информируем пассажиров обо всех изменениях через СМС.

Сотрудники поездных бригад предоставляют полную поддержку и помощь пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим.

Работники железной дороги делают все возможное для восстановления движения.

Информацию о реальном движении поездов можно узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru