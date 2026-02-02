В 2025 году с станций Юго-Восточной железнодорожной сети было отправлено свыше 2,7 тыс. домашних питомцев без присутствия их хозяев.

09:12

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году 2755 домашних животных совершили путешествие без своих хозяев на поездах дальнего следования Юго-Восточной железной дороги.

Станции Воронеж-1 (932), Липецк (556), Белгород (403) и Тамбов (340) были наиболее популярными для отправки животных.

Как обычно, большинство пассажиров составляли кошки и собаки. Но также в одиночку путешествовали ящерицы, грызуны, аквариумные рыбки, тритон, декоративный кролик, шиншилла. Среди наиболее необычных пассажиров была сахарная сумчатая летяга.

Напоминаем: только домашние животные из разрешенных категорий могут путешествовать без сопровождения в поездах дальнего следования. Документы для перевозки можно оформить онлайн или в специализированных багажных кассах ЮВЖД на станциях Воронеж-1, Поворино, Лиски, Россошь, Борисоглебск (Воронежская область), Балашов-Пассажирский (Саратовская область), Белгород, Старый Оскол (Белгородская область), Липецк (Липецкая область), Тамбов-1 и Мичуринск-Уральский (Тамбовская область). Вместе с животным можно отправить документы (ветеринарный паспорт, метрику, родословную и т. д.), поилку, кормушку и корм, игрушку, абсорбент для поддержания чистоты в клетке.

Более подробную информацию можно найти на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Услуги и сервисы»/«Перевозка домашних животных без сопровождения», как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.