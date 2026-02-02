Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2025 году с станций Юго-Восточной железнодорожной сети было отправлено свыше 2,7 тыс. домашних питомцев без присутствия их хозяев.

2026-02-02 09:12
В 2025 году с станций Юго-Восточной железнодорожной сети было отправлено свыше 2,7 тыс. домашних питомцев без присутствия их хозяев.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году 2755 домашних животных совершили путешествие без своих хозяев на поездах дальнего следования Юго-Восточной железной дороги.

Станции Воронеж-1 (932), Липецк (556), Белгород (403) и Тамбов (340) были наиболее популярными для отправки животных.

Как обычно, большинство пассажиров составляли кошки и собаки. Но также в одиночку путешествовали ящерицы, грызуны, аквариумные рыбки, тритон, декоративный кролик, шиншилла. Среди наиболее необычных пассажиров была сахарная сумчатая летяга.

Напоминаем: только домашние животные из разрешенных категорий могут путешествовать без сопровождения в поездах дальнего следования. Документы для перевозки можно оформить онлайн или в специализированных багажных кассах ЮВЖД на станциях Воронеж-1, Поворино, Лиски, Россошь, Борисоглебск (Воронежская область), Балашов-Пассажирский (Саратовская область), Белгород, Старый Оскол (Белгородская область), Липецк (Липецкая область), Тамбов-1 и Мичуринск-Уральский (Тамбовская область). Вместе с животным можно отправить документы (ветеринарный паспорт, метрику, родословную и т. д.), поилку, кормушку и корм, игрушку, абсорбент для поддержания чистоты в клетке.

Более подробную информацию можно найти на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Услуги и сервисы»/«Перевозка домашних животных без сопровождения», как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru