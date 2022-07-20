ЖД назначают дополнительные «Ласточки» Москва – Ярославль

16:28

В связи с высоким спросом на поездки между Москвой и Ярославлем холдинг «ЖД» назначает дополнительные поезда «Ласточка» на этом маршруте:

30 июля «Ласточка» № 801 отправится из Ярославля в 11:25 и прибудет на Ярославский вокзал Москвы в 15:08;

31 июля «Ласточка» № 802 отправится с Ярославского вокзала Москвы в 11:10 и прибудет в Ярославль в 15:02.

«Ласточки» будут курсировать 5-вагонными составами в комплектации «Премиум». В поезде представлено 3 класса обслуживания: комфорт, эконом и базовый. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены специальные места с креплением для инвалидных колясок и кнопкой вызова проводника.

Стоимость билетов на дополнительные «Ласточки» Москва – Ярославль в базовый класс обслуживания составляет 828 рублей, в эконом – 874 рубля, в комфорт – 920 рублей. Для различных категорий пассажиров действуют специальные тарифные предложения. Например, цена билета будет снижена на 30% при его покупке пассажиром в возрасте до 21 года или старше 60 лет.

Купить билеты на поезд «Ласточка» № 801/802 можно на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» или в железнодорожных кассах.