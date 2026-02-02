О регулировании транспортировки людей в Кировском регионе

На маршруте Нижний Новгород – Москва для перевозки пассажиров будет работать дополнительный поезд:

№ 11 Нижний Новгород – Москва, отправка из Нижнего Новгорода в 03:36 (мск) 2 февраля. Поезд будет следовать по расписанию и делать остановки, как у поездов № 11 Новый Уренгой – Москва (отправка 30 января), № 91 Северобайкальск – Москва (отправка 29 января), № 31 Киров – Москва (отправка 1 февраля).

На маршруте Галич – Москва также будет работать дополнительный поезд:

№ 901 Галич – Москва, отправка в 02:30 (мск) 2 февраля. Поезд будет следовать по расписанию и делать остановки, как у поезда № 1 Владивосток – Москва (отправка 26 января).

На маршруте Котельнич – Нижний Новгород назначен поезд:

№ 909 «Ласточка» Котельнич – Нижний Новгород, отправка в 23:05 (мск) 1 февраля. Поезд будет следовать по расписанию и делать остановки, как у поездов № 11 Новый Уренгой – Москва (отправка 30 января), № 91 Северобайкальск – Москва (отправка 29 января), № 31 Киров – Москва (отправка 1 февраля).

На маршруте Киров – Котлас назначен поезд:

№ 914 Киров – Котлас, отправка 1 февраля (мск). Поезд будет следовать по расписанию и делать остановки, как у поезда № 290 Нижний Новгород – Котлас (отправка 1 февраля).

Актуальную информацию о движении поездов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или на сайте РЖД.

Телефон для связи с Центром поддержки клиентов РЖД работает круглосуточно и бесплатно: 8 (800) 775-00-00, сообщает пресс-служба АО «ФПК».