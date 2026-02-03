Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В начале этого года объем грузовых операций на Северной железнодорожной линии достиг 4,2 миллиона тонн.

2026-02-03 16:17
В начале этого года объем грузовых операций на Северной железнодорожной линии достиг 4,2 миллиона тонн.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно последним данным, в январе 2026 года объем погрузки на Северной железной дороге достиг 4,2 млн тонн, что на 4,6% меньше, чем в январе предыдущего года.

Объем погрузки по видам грузов:

  • нефть и нефтепродукты – 1 млн тонн (снижение на 15,8% по сравнению с январем 2025 года);
  • лесоматериалы – 900,7 тыс. тонн (снижение на 9,6%);
  • черные металлы – 576,4 тыс. тонн (рост на 5,9%);
  • цветная руда – 269,7 тыс. тонн (рост на 1%);
  • химические и минеральные удобрения – 267,6 тыс. тонн (рост на 37%);
  • каменный уголь – 221,1 тыс. тонн (снижение на 25,23%);
  • строительные материалы – 181,4 тыс. тонн (рост на 22,7%).

В январе 2026 года грузооборот составил 10,9 млрд тарифных тонно-км, что на 5,1% меньше, чем в январе предыдущего года. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за тот же период уменьшился на 15,9% и достиг 13,8 млрд тонно-км, как сообщили в пресс-службе СЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru