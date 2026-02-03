В начале этого года объем грузовых операций на Северной железнодорожной линии достиг 4,2 миллиона тонн.

16:17

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно последним данным, в январе 2026 года объем погрузки на Северной железной дороге достиг 4,2 млн тонн, что на 4,6% меньше, чем в январе предыдущего года.

Объем погрузки по видам грузов:

нефть и нефтепродукты – 1 млн тонн (снижение на 15,8% по сравнению с январем 2025 года);

лесоматериалы – 900,7 тыс. тонн (снижение на 9,6%);

черные металлы – 576,4 тыс. тонн (рост на 5,9%);

цветная руда – 269,7 тыс. тонн (рост на 1%);

химические и минеральные удобрения – 267,6 тыс. тонн (рост на 37%);

каменный уголь – 221,1 тыс. тонн (снижение на 25,23%);

строительные материалы – 181,4 тыс. тонн (рост на 22,7%).

В январе 2026 года грузооборот составил 10,9 млрд тарифных тонно-км, что на 5,1% меньше, чем в январе предыдущего года. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за тот же период уменьшился на 15,9% и достиг 13,8 млрд тонно-км, как сообщили в пресс-службе СЖД.