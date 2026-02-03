В 2025 году на Свердловской железной дороге было модернизировано 146 железнодорожных переходов.

16:10

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году на Свердловской железнодорожной магистрали были отремонтированы и модернизированы 146 переездов, расположенных в Свердловской и Тюменской областях, Пермском крае, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Ежегодно проводится программа по улучшению надежности инфраструктуры в местах, где автомобильные дороги пересекаются с железнодорожными, с целью повышения безопасности движения и предотвращения дорожно-транспортных происшествий.

Среди выполненных работ - капитальный и текущий ремонт переездов, установка современных предупредительных и заграждающих устройств, обновление настилов и асфальтового покрытия в пределах переездов.

В частности, был проведен капитальный ремонт 4 переездов: на станциях Худяково и Нейво-Рудянская, на участках Обжиг – Верхотурье и Кушва – Благодать. В ходе работ были заменены устройства заграждения переездов (УЗП), которые не позволяют автотранспорту выехать на пути после активации автоматической переездной сигнализации, а также были заменены шлагбаумы, резинокордовые настилы и дорожные знаки, произведено асфальтирование проезжей части в пределах переездов, улучшено электроснабжение.

На двух переездах на участке Кукуштан – Ергач и на одном – на участке Верещагино – Менделеево были заменены УЗП. На остальных объектах были выполнены другие виды работ, включая обновление асфальтового покрытия на 104 переездах, укладку нового резинокордового настила на 35 переездах, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.