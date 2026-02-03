Пригородный поезд "Западный экспресс" от Красноярской железной дороги будет отправляться на маршрут раньше обычного в определенные дни февраля.

В среду в промежутке с 4-го по 25-е февраля, а также в понедельник, 16 и 23 февраля, произойдут изменения в расписании пригородного поезда «Западный экспресс», который связывает главный город Красноярского края с населенными пунктами Ачинского и Назаровского муниципальных районов.

В эти дни недели электричка Красноярск – Красная Сопка будет отправляться с Красноярска на 42 минуты раньше – в 06:50 вместо 07:32. Прибытие на Красную Сопку запланировано на 12:05. В обратном направлении электричка Красная Сопка – Красноярск будет отправляться с Красной Сопки на 15 минут раньше – в 12:28 (вместо 12:43). Прибытие в Красноярск ожидается в 17:52.

Красноярская железнодорожная компания и «Краспригород» призывают пассажиров учесть изменения в расписании экспресса при планировании своих поездок.

Вы можете узнать актуальное расписание движения пригородных поездов по бесплатному номеру Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте «Краспригород» в разделе «Расписание» или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.