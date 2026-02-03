Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Пригородный поезд "Западный экспресс" от Красноярской железной дороги будет отправляться на маршрут раньше обычного в определенные дни февраля.

2026-02-03 12:57
Пригородный поезд
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В среду в промежутке с 4-го по 25-е февраля, а также в понедельник, 16 и 23 февраля, произойдут изменения в расписании пригородного поезда «Западный экспресс», который связывает главный город Красноярского края с населенными пунктами Ачинского и Назаровского муниципальных районов.

В эти дни недели электричка Красноярск – Красная Сопка будет отправляться с Красноярска на 42 минуты раньше – в 06:50 вместо 07:32. Прибытие на Красную Сопку запланировано на 12:05. В обратном направлении электричка Красная Сопка – Красноярск будет отправляться с Красной Сопки на 15 минут раньше – в 12:28 (вместо 12:43). Прибытие в Красноярск ожидается в 17:52.

Красноярская железнодорожная компания и «Краспригород» призывают пассажиров учесть изменения в расписании экспресса при планировании своих поездок.

Вы можете узнать актуальное расписание движения пригородных поездов по бесплатному номеру Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте «Краспригород» в разделе «Расписание» или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru