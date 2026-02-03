Водитель машины компенсировал убытки, вызванные аварией с трамваем на Калининградском шоссе.

11:09

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Мужчина, управлявший автомобилем и ставший причиной столкновения с пригородным поездом на железнодорожном переезде в Полесске, добровольно компенсировал причиненный ущерб. Общая сумма выплаты составила 8658 рублей.

Напоминаем, что 9 сентября 2025 года водитель легковушки, нарушивший ПДД, выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом № 6381 по маршруту Неман – Калининград. Машинист поезда применил экстренное торможение, однако расстояние оказалось недостаточным для избежания столкновения. Пассажиры и экипаж поезда не получили травм. Вследствие аварии рельсовый автобус был поврежден и отправлен на ремонт.

Калининградская железная дорога призывает автовладельцев быть внимательными при пересечении железнодорожных путей и строго следовать ПДД, сообщает служба корпоративных коммуникаций КЖД.