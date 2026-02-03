В феврале 2026 года медицинский поезд Красноярской железнодорожной сети осуществит служебное путешествие по районам, находящимся в непосредственной близости от Красноярска.

Мобильный консультативно-диагностический центр "Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)" в феврале посетит станции в пяти районах Красноярского края, включая пригороды областного центра.
Первыми на очереди у медицинского поезда Ачинский муниципальный округ: 13–14 февраля – станция Ачинск-2. После этого "поезд здоровья" отправится в Козульский муниципальный округ: 15–17 февраля – станция Козулька, 18 февраля – станция Кемчуг.
Затем медицинский поезд остановится на станциях, расположенных ближе к Красноярску: 19 февраля – Зеледеево, 20 февраля – Кача, 21–22 февраля – Минино.
Рабочая поездка мобильной поликлиники завершится в Манско-Уярском муниципальном округе Красноярского края: 23–24 февраля – Камарчага, 25–26 февраля – Балай.
Жители этих районов смогут получить консультации специалистов и пройти обследование на современном диагностическом оборудовании.
Услуги предоставляются бесплатно. Необходимо иметь при себе полис ОМС, паспорт (для детей – свидетельство о рождении), выписки из амбулаторной карты по месту прикрепления и результаты ранее проведенных исследований.
Режим работы – с 08:00 до 18:00, регистрация пациентов – с 07:30 до 17:00 (перерыв – с 13:00 до 14:00), информирует служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.