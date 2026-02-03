В начале 2026 года, примерно 3 миллиона пассажиров были транспортированы на Горьковской железнодорожной линии.

10:54

Согласно свежим данным, в январе 2026 года с вокзалов и станций Горьковской железнодорожной магистрали было отправлено 2,9 млн пассажиров. Это на 0,6% меньше, чем в первом месяце 2025 года. Из них 768 тыс. отправились в дальние поездки (+1%), а 2,15 млн пассажиров использовали пригородные маршруты (-1,2%).

Общий пассажирооборот в январе составил 870 млн пассажиро-километров (+0,9%). В частности, в дальних поездках было преодолено 763 млн пассажиро-километров (+1%), а в пригородном сообщении – 107 млн пассажиро-километров (+0,4%). Об этом сообщила пресс-служба ГЖД.