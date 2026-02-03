Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В начале 2026 года, примерно 3 миллиона пассажиров были транспортированы на Горьковской железнодорожной линии.

2026-02-03 10:54
В начале 2026 года, примерно 3 миллиона пассажиров были транспортированы на Горьковской железнодорожной линии.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно свежим данным, в январе 2026 года с вокзалов и станций Горьковской железнодорожной магистрали было отправлено 2,9 млн пассажиров. Это на 0,6% меньше, чем в первом месяце 2025 года. Из них 768 тыс. отправились в дальние поездки (+1%), а 2,15 млн пассажиров использовали пригородные маршруты (-1,2%).

Общий пассажирооборот в январе составил 870 млн пассажиро-километров (+0,9%). В частности, в дальних поездках было преодолено 763 млн пассажиро-километров (+1%), а в пригородном сообщении – 107 млн пассажиро-километров (+0,4%). Об этом сообщила пресс-служба ГЖД.

 

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru