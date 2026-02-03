Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В начале этого года, на железнодорожной линии "Октябрьская", было перевезено 14,3 миллиона пассажиров.

2026-02-03 10:26
В начале этого года, на железнодорожной линии
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно свежим данным, в январе 2026 года через Октябрьскую железную дорогу было перевезено свыше 14,3 млн пассажиров, что на 0,1% меньше, чем в январе 2025 года. Из этого числа около 12,7 млн были пассажирами пригородных поездов (+0,1%), а 1,6 млн - пассажирами дальнего следования (-1,1%).

Пассажирооборот в январе увеличился на 2,9% и достиг более 1,7 млрд пасс.-км. В частности, в пригородном сообщении было перевезено 434 млн пасс.-км (+3,1%), а в дальнем следовании - 1,3 млрд пасс.-км (+2,8%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru