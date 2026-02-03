В начале этого года, на железнодорожной линии "Октябрьская", было перевезено 14,3 миллиона пассажиров.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно свежим данным, в январе 2026 года через Октябрьскую железную дорогу было перевезено свыше 14,3 млн пассажиров, что на 0,1% меньше, чем в январе 2025 года. Из этого числа около 12,7 млн были пассажирами пригородных поездов (+0,1%), а 1,6 млн - пассажирами дальнего следования (-1,1%).

Пассажирооборот в январе увеличился на 2,9% и достиг более 1,7 млрд пасс.-км. В частности, в пригородном сообщении было перевезено 434 млн пасс.-км (+3,1%), а в дальнем следовании - 1,3 млрд пасс.-км (+2,8%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.