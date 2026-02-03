Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В начале 2026 года, более миллиона пассажиров воспользовались услугами поездов, следующих по Северной железнодорожной магистрали.

2026-02-03 10:22
В начале 2026 года, более миллиона пассажиров воспользовались услугами поездов, следующих по Северной железнодорожной магистрали.
Согласно оперативной информации, в январе 2026 года со станций и вокзалов Северной магистрали было отправлено свыше 1 млн пассажиров (+0,4% по сравнению с тем же периодом 2025 года). Из них 605,4 тыс. отправились в дальние рейсы (-0,2%), а 453,6 тыс. в пригородные (+1,4%).

В январе 2025 года пассажирооборот увеличился на 0,8% по сравнению с январем предыдущего года и достиг 469,2 млн пасс.-км. В частности, в дальних рейсах было перевезено 447,7 млн пасс.-км (+0,8%), а в пригородных - 21,5 млн пасс.-км (+1,8%), сообщили в службе корпоративных коммуникаций СЖД.

