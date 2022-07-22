Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Плацкартные вагоны нового модельного ряда начнут курсировать с 24 июляв составе фирменного поезда № 13/14 «Южный Урал»

2022-07-22 15:33
Плацкартные вагоны нового модельного ряда выполнены в виде двухвагонного сцепа с герметичным переходом. Они обеспечат новый уровень комфорта: каждый вагон оборудован душевой кабиной, системами кондиционирования воздуха и биотуалетами, контейнерами для раздельного сбора мусора. В туалетных комнатах установлены сенсорные краны для бесконтактной подачи воды и мыла, электросушилки для рук. В вагонах установлены специальные аппараты для фильтрации и нагрева воды – пурифайеры.

Каждое пассажирское место оборудовано индивидуальными светильниками. Розетки и USB-порты – в личном пользовании пассажиров.

Первый состав фирменного поезда № 13/14 «Южный Урал» сообщением Челябинск – Москва с обновленной плацкартной группой вагонов отправится из Челябинска 24 июля 2022 года.

Напомним: ранее с целью повышения уровня комфорта пассажиров в фирменном поезде № 13/14 «Южный Урал» Челябинск – Москва Уральский филиал «Федеральной пассажирской компании» обновил купейную группу вагонов, презентация которых состоялась 4 февраля 2022 года, а также совместно с Государственным историческим музеем Южного Урала оформил тематический (СВ) вагон «Южный Урал. Лучшие фотографии», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

