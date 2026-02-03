В январе 2026 года на Забайкальской железной дороге наблюдался рост погрузки на 6,6%

09:15

Согласно свежим данным, в январе 2026 года объем погрузки на Забайкальской железной дороге достиг 2,1 млн тонн, что на 6,6% превышает результаты за тот же период предыдущего года.

За указанный период грузооборот составил 26,7 млрд тонно-км (-8,5%), а с учетом пробега вагонов без груза он уменьшился на 7,9% и составил 31,9 млрд тонно-км.

В январе 2025 года было погружено: