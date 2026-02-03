Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В январе 2026 года на Забайкальской железной дороге наблюдался рост погрузки на 6,6%

2026-02-03 09:15
В январе 2026 года на Забайкальской железной дороге наблюдался рост погрузки на 6,6%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно свежим данным, в январе 2026 года объем погрузки на Забайкальской железной дороге достиг 2,1 млн тонн, что на 6,6% превышает результаты за тот же период предыдущего года.

За указанный период грузооборот составил 26,7 млрд тонно-км (-8,5%), а с учетом пробега вагонов без груза он уменьшился на 7,9% и составил 31,9 млрд тонно-км.

В январе 2025 года было погружено:

  • каменного угля – 1,3 млн. тонн (-0,1% по сравнению с январем 2025 года);
  • железной и марганцевой руды – 355,3 тыс. тонн (+36,2%);
  • цветной руды и серного сырья – 75,8 тыс. тонн (увеличение – более чем в 2 раза);
  • зерна – 74,4 тыс. тонн (-13,2%);
  • строительных материалов – 50 тыс. тонн (-10,6%);
  • нефти и нефтепродуктов – 6,7 тыс. тонн (увеличение – почти в 1,5 раза), отметила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru