Работники железной дороги полностью возобновили работу поездов на участке Оричи – Шалегово в Кировском регионе.

2026-02-03 07:17
В 04:21 3 февраля, работники железной дороги полностью завершили ремонтные работы на участке Оричи – Шалегово Горьковской железнодорожной линии и открыли движение по второй колее.

Сейчас поезда на данном участке движутся по обеим колеям в обычном режиме.

Горьковская железная дорога принимает все необходимые меры для минимизации времени задержки поездов и их скорейшего возвращения в расписание.

В работах по устранению последствий схода принимали участие более 300 работников железной дороги, были задействованы ремонтные поезда и специальная техника. Специалисты убрали сошедшие вагоны, восстановили опоры контактной сети, а также уложили более 300 м нового железнодорожного полотна.

Для координации работ по устранению последствий схода в РЖД был создан оперативный штаб.

Напоминаем: 1 февраля 2026 года в 15:50 на участке Оричи – Шалегово в Кировской области произошел сход 22 вагонов грузового поезда.

