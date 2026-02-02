О ситуации с задержкой поездов в Кировском регионе

15:06

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В данный момент 9 дальнемагистральных поездов движутся по измененному маршруту:

№ 91 Северобайкальск – Москва: возвращение на основной маршрут предусмотрено на станции Нижний Новгород в 18:50;

№ 1 Владивосток – Москва: возвращение на основной маршрут предусмотрено на станции Нерехта в 03:30;

№ 31 Киров – Москва: возвращение на основной маршрут предусмотрено на станции Нижний Новгород в 21:00;

№ 11 Новый Уренгой – Москва: возвращение на основной маршрут предусмотрено на станции Нижний Новгород в 01:00;

№ 311 Воркута – Новороссийск: возвращение на основной маршрут предусмотрено на станции Арзамас в 01:00;

№ 9 Владивосток – Москва: возвращение на основной маршрут предусмотрено на станции Нижний Новгород в 22:00;

№ 131 Ижевск – Санкт-Петербург: возвращение на основной маршрут предусмотрено на станции Нижний Новгород в 14:40;

№ 2 Москва - Владивосток: возвращение на основной маршрут предусмотрено на станции Чепца в 20:30;

№ 290 Нижний Новгород – Котлас предположительно прибудет на конечную станцию в 04:00.

Пассажирам, чьи поезда были задержаны в Кировской области более чем на 10 часов, будут начислены 4 тыс. баллов «РЖД Бонус».

Телефон для обращений в службу поддержки клиентов ОАО «РЖД» работает круглосуточно: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный), информирует пресс-служба АО «ФПК».