Транспортировка пассажиров дальнего следования на железнодорожных путях Калининграда в январе этого года увеличилась на 7,4%

2026-02-02 12:52
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В первом месяце 2026 года количество пассажиров, отправившихся дальними поездами из Калининградской области в другие регионы России, составило 17,8 тыс. человек. Это на 7,4% больше, чем в тот же период предыдущего года.

Что касается пригородных перевозок, то их объем составил 461,3 тыс. пассажиров, что на 1% меньше, чем в прошлом году.

Общий пассажирооборот в январе достиг 17,2 млн пасс.-км. Из них 4,7 млн пасс.-км пришлось на дальние перевозки (+7,3%), а 12,5 млн пасс.-км - на пригородные (-2,4%). Об этом сообщили в службе корпоративных коммуникаций КЖД.

