Вложения в улучшение Северной железнодорожной сети в 2025 году достигли отметки в 26,8 млрд рублей.

2026-02-02 12:05
В 2025 году «РЖД» вложила 26,8 млрд рублей в улучшение Северной железной дороги. Эти средства были использованы для продолжения реализации инфраструктурных проектов, проведения капитального ремонта пути, а также приобретения подвижного состава и оборудования.

«Чтобы обеспечить стабильную работу Северной магистрали, мы определили приоритетные направления инвестиций и продолжили развитие железнодорожной инфраструктуры на ключевых маршрутах перевозок. Кроме того, мы провели большой объем ремонтных работ в путевом комплексе», - отметил начальник СЖД Рашид Сайбаталов.

В 2025 году, с целью улучшения пропускной способности транзитных поездов на станции Череповец-II в Вологодской области, было удлинено 8 путей, каждый из которых теперь протяженностью более 1 км. Это стало одним из этапов большого проекта по реконструкции Череповецкого железнодорожного узла, который начался в 2007 году.

В Республике Коми был открыт модернизированный грузовой терминал на станции Сыктывкар. Здесь создано предприятие, которое полностью занимается приемом, обработкой и хранением груза, а также его погрузкой и отправкой железнодорожным транспортом. Мощности для работы с контейнерными грузами увеличены более чем в два раза - до 85 тыс. ДФЭ в год. На сортировочной станции Ярославль-Главный установлена система автоматического приема и диагностики состояния грузовых вагонов.

В Архангельской области проходила реконструкция железнодорожного моста через Онегу, было заменено одно из пролетных сооружений.

Благодаря инвестициям на всей территории Северной магистрали было обновлено в общей сложности 306,5 км пути.

Были приобретены новые локомотивы: один маневровый тепловоз для депо в Иваново и 5 главных грузовых тепловозов для депо в Котласе, а также была проведена модернизация 175 секций локомотивов. В депо Буй был модернизирован поворотный круг для локомотивов. Было приобретено оборудование для обслуживания локомотивов, а также для предприятий путевого комплекса, включая новую снегоуборочную машину, снегоуборочный поезд и кран на железнодорожном ходу.

В Ивановской области продолжается развитие сети пригородных маршрутов, а в Иваново было завершено строительство двух новых пассажирских платформ. В Ярославской области на станциях Пантелеево и Путятино были построены новые пешеходные переходы, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

