Пассажирские поезда снова начали курсировать через станцию Кочетовка, но по временному расписанию.

21:17

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Инцидент с возгоранием на станции Кочетовка в Тамбовской области, вызванный сходом вагонов грузового поезда, был успешно локализован.

Пассажирские поезда, которые были задержаны из-за схода вагонов грузового поезда на указанной станции, будут следовать по временному маршруту через грузовую зону станции во время восстановительных работ.

Поезд № 266, следующий из Москвы в Новороссийск, уже преодолел барьерное расстояние.

В процессе устранения последствий инцидента принимают участие около 200 работников железной дороги, 2 восстановительных и 4 пожарных поезда, а также другое специализированное оборудование.

На месте происшествия установлен пост экологического мониторинга. Были приняты соответствующие меры для предотвращения распространения загрязнителей.

Оперативный штаб под руководством главы РЖД Олега Белозёрова координирует работы по устранению последствий схода.

Актуальную информацию о движении поездов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на веб-сайте ОАО «РЖД».