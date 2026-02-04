Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Пассажирские поезда снова начали курсировать через станцию Кочетовка, но по временному расписанию.

2026-02-04 21:17
Пассажирские поезда снова начали курсировать через станцию Кочетовка, но по временному расписанию.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Инцидент с возгоранием на станции Кочетовка в Тамбовской области, вызванный сходом вагонов грузового поезда, был успешно локализован.

Пассажирские поезда, которые были задержаны из-за схода вагонов грузового поезда на указанной станции, будут следовать по временному маршруту через грузовую зону станции во время восстановительных работ.

Поезд № 266, следующий из Москвы в Новороссийск, уже преодолел барьерное расстояние.

В процессе устранения последствий инцидента принимают участие около 200 работников железной дороги, 2 восстановительных и 4 пожарных поезда, а также другое специализированное оборудование.

На месте происшествия установлен пост экологического мониторинга. Были приняты соответствующие меры для предотвращения распространения загрязнителей.

Оперативный штаб под руководством главы РЖД Олега Белозёрова координирует работы по устранению последствий схода.

Актуальную информацию о движении поездов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на веб-сайте ОАО «РЖД».

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru