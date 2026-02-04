Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Из-за происшествия с грузовыми вагонами на станции Кочетовка-2 в Тамбовском регионе, пассажирские поезда испытывают задержки.

2026-02-04 17:54
Из-за происшествия с грузовыми вагонами на станции Кочетовка-2 в Тамбовском регионе, пассажирские поезда испытывают задержки.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Из-за инцидента с грузовыми вагонами на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области происходит задержка пассажирских поездов:

  • № 3 Кисловодск – Москва;
  • № 27 Симферополь – Москва;
  • № 35 Адлер – Санкт-Петербург;
  • № 37 Имеретинский курорт – Нижний Новгород;
  • № 101 Адлер – Москва;
  • № 139 Кисловодск – Архангельск;
  • № 266 Москва – Новороссийск;
  • № 739 Воронеж – Москва.

Вопрос о перенаправлении поездов по обходному маршруту рассматривается.

Персонал поезда предоставляет всестороннюю поддержку пассажирам. В вагонах сохраняется комфортная температура.

Работники железной дороги предпринимают все необходимые действия для восстановления движения поездов.

Актуальную информацию о движении поездов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на веб-сайте ОАО «РЖД».

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru