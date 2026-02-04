Из-за происшествия с грузовыми вагонами на станции Кочетовка-2 в Тамбовском регионе, пассажирские поезда испытывают задержки.

Из-за инцидента с грузовыми вагонами на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области происходит задержка пассажирских поездов:
Вопрос о перенаправлении поездов по обходному маршруту рассматривается.
Персонал поезда предоставляет всестороннюю поддержку пассажирам. В вагонах сохраняется комфортная температура.
Работники железной дороги предпринимают все необходимые действия для восстановления движения поездов.
Актуальную информацию о движении поездов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на веб-сайте ОАО «РЖД».