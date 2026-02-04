Из-за происшествия с грузовыми вагонами на станции Кочетовка-2 в Тамбовском регионе, пассажирские поезда испытывают задержки.

Из-за инцидента с грузовыми вагонами на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области происходит задержка пассажирских поездов:

№ 3 Кисловодск – Москва;

№ 27 Симферополь – Москва;

№ 35 Адлер – Санкт-Петербург;

№ 37 Имеретинский курорт – Нижний Новгород;

№ 101 Адлер – Москва;

№ 139 Кисловодск – Архангельск;

№ 266 Москва – Новороссийск;

№ 739 Воронеж – Москва.

Вопрос о перенаправлении поездов по обходному маршруту рассматривается.

Персонал поезда предоставляет всестороннюю поддержку пассажирам. В вагонах сохраняется комфортная температура.

Работники железной дороги предпринимают все необходимые действия для восстановления движения поездов.

Актуальную информацию о движении поездов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на веб-сайте ОАО «РЖД».