О расписании поездов в регионе Тамбов

17:06

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 15:34 по московскому времени на железнодорожной станции Кочетовка-2 в Тамбовской области случился сход вагонов товарного поезда, в результате чего начался пожар (бензин).

Согласно первоначальным данным, жертв и пострадавших нет.

На место происшествия были направлены пожарные и специальные поезда для восстановительных работ.

Движение поездов через данную станцию временно приостановлено.

В Российских железных дорогах был сформирован оперативный штаб для устранения последствий инцидента.

Предполагается, что поезда, следующие в южном направлении, задержатся.

Причины случившегося на данный момент выясняются.