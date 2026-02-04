О расписании поездов в регионе Тамбов

В 15:34 по московскому времени на железнодорожной станции Кочетовка-2 в Тамбовской области случился сход вагонов товарного поезда, в результате чего начался пожар (бензин).
Согласно первоначальным данным, жертв и пострадавших нет.
На место происшествия были направлены пожарные и специальные поезда для восстановительных работ.
Движение поездов через данную станцию временно приостановлено.
В Российских железных дорогах был сформирован оперативный штаб для устранения последствий инцидента.
Предполагается, что поезда, следующие в южном направлении, задержатся.
Причины случившегося на данный момент выясняются.