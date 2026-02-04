В январе на Свердловской железнодорожной линии было перевезено 9,9 млн тонн груза.
2026-02-0414:16
В январе 2026 года на Свердловской железнодорожной магистрали было перевезено 9,9 млн тонн грузов, что на 3,4% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Вот что было перевезено по магистрали:
нефть и нефтепродукты – 3,2 млн тонн (+2,9% по сравнению с январем 2025 года);
химические и минеральные удобрения – 1,8 млн тонн (+9,4%);
строительные материалы – 1,55 млн тонн (+21,5%);
железная и марганцевая руда – 684,1 тыс. тонн (-24%);
черные металлы – 587,4 тыс. тонн (-18,7%);
промышленное сырье и формовочные материалы – 413,5 тыс. тонн (-22,6%);
руда цветных металлов и серное сырье – 282,5 тыс. тонн (-17,4%);
химические реагенты и сода – 255 тыс. тонн (-2,6%);
кокс – 165,2 тыс. тонн (-19,1%);
цемент – 138,9 тыс. тонн (-13,6%);
лесоматериалы – 113,5 тыс. тонн (-24,3%);
зерно – 37,8 тыс. тонн (увеличение – в 1,3 раза).
Грузооборот в январе 2026 года достиг 14,9 млрд тарифных тонно-км (-14,4% по сравнению с январем 2025 года), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 18,8 млрд тонно-км (-13,8%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.
