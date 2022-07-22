Расписание некоторых пригородных поездов Большого кольца Московской магистрали изменится в конце июля в связи с модернизацией инфраструктуры

10:46

Расписание некоторых пригородных поездов Большого кольца МЖД изменится в конце июля в связи с работами по модернизации железнодорожной инфраструктуры на участке Костино – Иванцево.

Технологические «окна» назначены с 10:20 28 июля до 16:20 29 июля, а также с 10:20 до 16:20 31 июля. В этот период железнодорожники проведут работы по переключению первого главного пути на новую ось, обустройству контактной сети и железнодорожной автоматики. Кроме того, на реконструируемом участке будет выполнено спрямление «кривой» почти на 500 м.

Обращаем внимание пассажиров, что на период работ внесены корректировки в расписание поездов. Так, у нескольких поездов изменится время отправления и прибытия, некоторые электрички проследуют по укороченному маршруту, несколько поездов выведут из расписания на участках Поварово-2 – Икша и Поварово-2 – Александров.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Комплексная реконструкция северной части БМО позволит повысить его пропускную способность для поездов из восточных, северных регионов в сторону запада и портов северо-запада. В настоящее время продолжается строительство дополнительного пути на участке Костино – Иванцево. Ранее второй путь был открыт на участке Наугольный – Желтиково длиной 14,5 км.