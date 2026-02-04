В феврале и марте на Горьковском направлении запланированы дополнительные рейсы из Кирова.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Во время праздничных дней февраля и марта, когда спрос на билеты увеличивается, на Горьковской железной дороге запланированы дополнительные дальнего следования поезда № 231/232 и № 223/224, следующие по маршрутам Киров – Москва и Киров – Санкт-Петербург соответственно.

Поезд № 231/232 отправится из Кирова 20, 22 и 24 февраля, а также 6, 8 и 10 марта 2026 года в 02:11 и прибудет в Москву в 14:08. Возвращаясь, состав отправится из Москвы в те же даты в 21:25 и прибудет в Киров на следующий день в 10:00. По пути следования предусмотрены остановки, включая Нижний Новгород и Владимир.

Поезд № 223/224 отправится из Кирова 20 и 24 февраля, а также 6 и 10 марта 2026 года в 08:15 и прибудет в Санкт-Петербург на следующий день в 08:40. Возвращаясь, состав отправится из Санкт-Петербурга в те же даты в 15:30 и прибудет в Киров на следующий день в 13:51.

В состав поезда входят купейные и плацкартные вагоны, оснащенные кондиционерами, биотуалетами, индивидуальными розетками. В некоторых купейных вагонах предусмотрены места для пассажиров с детьми. Они обозначены специальной пиктограммой на сайте ОАО «РЖД». В одном из вагонов имеется купе для пассажира с ограниченными возможностями и его сопровождающего.

Проездные документы можно приобрести через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в кассах железнодорожных станций.

Подробности о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно найти на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также обратившись в Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.