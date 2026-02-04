Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

"Бизнес-экспрессу" из Калининграда в Светлогорск отметил свой 7-летний юбилей.

2026-02-04 10:27
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

7 лет назад, 4 февраля, начал свою работу ускоренный пригородный поезд "Деловой экспресс", курсирующий между Калининградом и Светлогорском. За прошедший период более 837 тыс. пассажиров воспользовались этим маршрутом.

Поезд "Деловой экспресс" пользуется большим спросом среди жителей Светлогорска и Пионерского, которые начинают свой рабочий день в Калининграде в 08:00 или 09:00. Благодаря минимальному количеству остановок, электропоезда "Ласточка" доставляют пассажиров на Северный вокзал в 07:33 и 08:38. В обратном направлении поезд отправляется в 17:17 и прибывает на конечную станцию в Светлогорске в 18:05.

В 2025 году количество перевезенных "Деловым экспрессом" пассажиров превысило 187 тыс., что в 2,8 раза больше, чем в предыдущем году, и почти в 4 раза больше, чем в "стартовом" 2019 году, сообщает служба корпоративных коммуникаций КЖД.

 

