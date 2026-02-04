Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С девятого февраля для поезда Гороховец - Нижний Новгород будет действовать дополнительная станция остановки.

2026-02-04 09:52
С целью повышения уровня обслуживания пассажиров и улучшения доступности транспорта, Горьковская железная дорога с 9 февраля 2026 года внесет изменения в расписание, добавив дополнительную остановку на о. п. Юганец (392 км) для электропоезда, который связывает Гороховец во Владимирской области и столицу Приволжья.

Таким образом, электропоезд № 6334, отправляющийся в 19:04 и прибывающий в 20:26, теперь будет делать остановку на о. п. Юганец, который находится в Володарском районе Нижегородской области, в 19:30.

Дополнительную информацию о текущем расписании пригородных поездов пассажиры могут найти на веб-сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «ВВППК», в клиентском центре ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00, в справочных службах на железнодорожных станциях и в пригородных кассах, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

