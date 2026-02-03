ИЭРТ представил аналитическую сводку под названием «Уголь на рельсах»
2026-02-0315:45
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
Несмотря на то, что объемы экспорта угля в восточном направлении достигли рекордных показателей, такие перевозки все еще приносят убытки РЖД. Это указывает на возможность значительного увеличения их экономической эффективности и качества совместного планирования.
Такие и другие выводы были сделаны на основании комплексного исследования, проведенного Институтом экономики и развития транспорта (ИЭРТ). Презентацию для экспертов 3 февраля организовали в медиацентре ИД «Гудок» генеральный директор ИЭРТ Сергей Румянцев и заместитель руководителя института Павел Шестаков.
Предлагаем вам ознакомиться с основными тезисами:
Исторический максимум экспорта на Восток в сложной ситуации. Несмотря на снижение активности на мировом рынке, падение цен и увеличение конкурентной борьбы, восточный экспорт угля достиг рекордных показателей – 118,2 млн тонн (+6,1% к 2024 году). Общий объем экспорта угля через сеть РЖД составил 177 млн тонн, оставаясь на уровне прошлого года. В то же время, логистическое расстояние российского угля (до 6 тыс. км до портов) продолжает быть критическим фактором, снижающим его конкурентоспособность;
Недостаточное использование возможностей инновационного подвижного состава. Для увеличения пропускной способности загруженных участков Восточного полигона РЖД созданы все необходимые условия для работы инновационных грузовых вагонов с увеличенной грузоподъемностью. Однако угольные компании не используют их потенциал в полной мере. Более активное использование такого подвижного состава при ограниченных возможностях инфраструктуры позволило бы увеличить физический объем экспортируемого груза по существующим маршрутам;
Большие объемы невыполненных заявок. За год было подано, но не представлено к погрузке 30,7 млн тонн каменного угля (из них 21,1 млн т – на экспорт, 9,6 млн т – для внутреннего рынка). Резерв пропускной способности, выделенный под эти объемы, использовался для перевозки других грузов только частично;
Убыточность угольных перевозок по Восточному полигону, препятствующая окупаемости инвестиций в его развитие. Финансовый анализ показал, что перевозки угля, особенно в восточном направлении, не компенсируют затрат на их организацию. С 2014 по октябрь 2025 года перевозки каменного угля на Восточном полигоне привели к общему убытку в 450,6 млрд рублей.
Для улучшения эффективности транспортировки угля требуется координация действий всех звеньев логистической цепи. Основными направлениями становятся улучшение планирования грузовых потоков, расширение применения инновационного подвижного состава и усиление дисциплины выполнения транспортных заказов.
Внедрение этих мер позволит достичь стратегических целей в сбалансированном порядке: выполнение экспортных планов (включая несырьевой сектор) при сохранении экономической стабильности как для угольной промышленности, так и для железнодорожного транспорта.
