На Горьковской железнодорожной линии в феврале и марте 2026 года запланированы дополнительные рейсы по маршруту Казань – Москва.

2026-02-03 12:48
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Во время праздников в феврале и марте, когда спрос на билеты увеличивается, на Горьковской железной дороге запланированы дополнительные дальнего следования поезда №№ 205/206 и 285/286, курсирующие между Казанью и Москвой.

Поезд № 205/206 отправится из Казани 20 февраля и 6 марта в 00:10 и прибудет в Москву в тот же день в 15:48. В обратном направлении поезд отправится из Москвы также 20 февраля и 6 марта в 21:27 и прибудет в Казань на следующий день в 13:00. Поезд № 285/286 отправится 23 февраля и 9 марта в 15:00, прибывая в Москву на следующие сутки в 04:07. В обратном направлении поезд отправится из Москвы 24 февраля и 10 марта в 09:20 и прибудет в Казань в тот же день в 21:45.

Во время путешествия поезда будут делать остановки на различных станциях, включая Арзамас-2, Муром-1 и другие.

Поезда оснащены плацкартными и купейными вагонами с кондиционерами, биотуалетами и индивидуальными розетками. В некоторых купейных вагонах есть места для пассажиров с детьми, которые обозначены специальной пиктограммой на сайте ОАО «РЖД». В одном из вагонов имеется купе для пассажира с ограниченными возможностями и его сопровождающего.

Билеты можно приобрести через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», или в кассах железнодорожных станций.

Подробности о правилах оформления билетов и расписании движения поездов можно найти на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», или обратившись в Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

