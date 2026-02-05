Все необходимые действия для нормализации расписания движения в связи с инцидентом в Тамбовском регионе находятся в процессе реализации.

21:40

Для предотвращения накопления поездов на станции и обеспечения бесперебойного движения, некоторые составы будут проходить мимо станции Кочетовка.

Поезда будут следовать через станции Ожерелье – Узловая – Елец – Грязи и выйдут на основной маршрут на станции Мичуринск-Уральский:

№ 5 Москва – Астрахань (отправление 05.02). Поезд пропустит станции Узуново, Михайлов, Павелец-Тульский, Милославское, Раненбург, Богоявленск;

№ 85 Москва – Дербент (отправление 05.02). Поезд пропустит станции Рязань-2, Пост 315 км, Богоявленск.

Поезда будут следовать через станции Мичуринск-Уральский – Грязи – Елец – Узловая и выйдут на основной маршрут на станции Ожерелье:

№ 31 Тамбов – Москва (отправление 05.02). Поезд пропустит станции Богоявленск, Раненбург, Милославское, Топиллы, Павелец-Тульский, Узуново;

№ 9 Саратов – Москва (отправление 05.02). Поезд пропустит станции Топиллы, Павелец-Тульский, Узуново;

№ 47 Балаково – Москва(отправление 05.02). Поезд пропустит станции Богоявленск, Раненбург, Троекурово, Топиллы, Павелец-Тульский, Узуново;

№ 135 Саратов – Москва (отправление 05.02). Поезд пропустит станции Богоявленск, Раненбург, Милославское, Павелец-Тульский, Михайлов, Узуново.

Пассажирам этих поездов, которые планировали посадку или высадку на указанных станциях, будет полностью возвращена стоимость проезда.

Средства за билеты, купленные онлайн, будут автоматически возвращены в течение 7 дней. Нет необходимости в дополнительных действиях со стороны пассажиров.

Если билеты были приобретены за наличные, для возврата средств необходимо обратиться в кассы ФПК.

О всех изменениях пассажиры будут уведомлены посредством СМС.

Данные о реальном движении поездов доступны в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на веб-сайте ОАО «РЖД».

Служба поддержки клиентов РЖД работает круглосуточно и бесплатно по телефону: 8 (800) 775-00-00, как сообщили в АО «ФПК».