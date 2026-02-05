Все необходимые действия для нормализации расписания движения в связи с инцидентом в Тамбовском регионе находятся в процессе реализации.

Для предотвращения накопления поездов на станции и обеспечения бесперебойного движения, некоторые составы будут проходить мимо станции Кочетовка.
Поезда будут следовать через станции Ожерелье – Узловая – Елец – Грязи и выйдут на основной маршрут на станции Мичуринск-Уральский:
Поезда будут следовать через станции Мичуринск-Уральский – Грязи – Елец – Узловая и выйдут на основной маршрут на станции Ожерелье:
Пассажирам этих поездов, которые планировали посадку или высадку на указанных станциях, будет полностью возвращена стоимость проезда.
Средства за билеты, купленные онлайн, будут автоматически возвращены в течение 7 дней. Нет необходимости в дополнительных действиях со стороны пассажиров.
Если билеты были приобретены за наличные, для возврата средств необходимо обратиться в кассы ФПК.
О всех изменениях пассажиры будут уведомлены посредством СМС.
Данные о реальном движении поездов доступны в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на веб-сайте ОАО «РЖД».
Служба поддержки клиентов РЖД работает круглосуточно и бесплатно по телефону: 8 (800) 775-00-00, как сообщили в АО «ФПК».