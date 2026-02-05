Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

О временных корректировках в расписании поездов, вызванных инцидентом в Тамбовском регионе

2026-02-05 17:36
О временных корректировках в расписании поездов, вызванных инцидентом в Тамбовском регионе
  • Поезд № 1 Москва – Волгоград отправление 5 февраля, но не раньше 23:00 вместо прежнего времени 19:00 5 февраля;
  • Поезд № 47 Москва – Балаково теперь отправится 6 февраля, но не раньше 00:30 вместо прежнего времени 20:00 5 февраля;
  • Поезд № 382 Москва – Грозный теперь отправится 5 февраля, но не раньше 23:30 вместо прежнего времени 21:00 5 февраля;
  • Поезд № 126 Москва – Новороссийск теперь отправится 6 февраля, но не раньше 05:00 вместо прежнего времени 00:46 6 февраля.

Мы информируем пассажиров обо всех изменениях через СМС.

Данные о реальном движении поездов доступны в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на веб-сайте ОАО «РЖД».

Телефон для связи с Центром поддержки клиентов ОАО «РЖД» работает круглосуточно и бесплатно: 8 (800) 775-00-00, как сообщила пресс-служба АО «ФПК».

