О временных корректировках в расписании поездов, вызванных инцидентом в Тамбовском регионе

17:36

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Поезд № 1 Москва – Волгоград отправление 5 февраля, но не раньше 23:00 вместо прежнего времени 19:00 5 февраля;

Поезд № 47 Москва – Балаково теперь отправится 6 февраля, но не раньше 00:30 вместо прежнего времени 20:00 5 февраля;

Поезд № 382 Москва – Грозный теперь отправится 5 февраля, но не раньше 23:30 вместо прежнего времени 21:00 5 февраля;

Поезд № 126 Москва – Новороссийск теперь отправится 6 февраля, но не раньше 05:00 вместо прежнего времени 00:46 6 февраля.

Мы информируем пассажиров обо всех изменениях через СМС.

Данные о реальном движении поездов доступны в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на веб-сайте ОАО «РЖД».

Телефон для связи с Центром поддержки клиентов ОАО «РЖД» работает круглосуточно и бесплатно: 8 (800) 775-00-00, как сообщила пресс-служба АО «ФПК».