В свете инцидента на станции Кочетовка-2 в Тамбовском регионе, расписание дальнего следования поездов подвергается изменениям.

14:30

В связи с инцидентом на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области произошли изменения в расписании отправления поездов:

№ 9 Москва – Саратов отбудет 5 февраля не раньше 21:20 вместо запланированного времени в 19:08 5 февраля.

№ 20 Москва – Ростов-на-Дону отбудет 5 февраля не раньше 22:00 вместо предполагаемого времени в 18:40 5 февраля.

№ 42 Москва – Саранск отбудет 6 февраля не раньше 00:30 вместо намеченного времени в 23:10 5 февраля.

№ 15 Москва – Волгоград отбудет 6 февраля не раньше 00:00 вместо ожидаемого времени в 20:10 5 февраля.

Сотрудники железной дороги прилагают все усилия для восстановления движения и минимизации времени отклонения от расписания пассажирских поездов.

В пункты назначения уже прибыли 11 задержанных поездов ФПК.

Пассажиры поездов, задержка которых превышает 4 часа, будут обеспечены питанием. На данный момент уже выдано около 5 тыс. наборов.

Сведения о реальном движении поездов можно узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на веб-сайте ОАО «РЖД».

Круглосуточный бесплатный номер службы поддержки клиентов РЖД: 8 (800) 775-00-00, сообщает пресс-служба АО «ФПК».