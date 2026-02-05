В свете инцидента на станции Кочетовка-2 в Тамбовском регионе, расписание дальнего следования поездов подвергается изменениям.

В связи с инцидентом на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области произошли изменения в расписании отправления поездов:
Сотрудники железной дороги прилагают все усилия для восстановления движения и минимизации времени отклонения от расписания пассажирских поездов.
В пункты назначения уже прибыли 11 задержанных поездов ФПК.
Пассажиры поездов, задержка которых превышает 4 часа, будут обеспечены питанием. На данный момент уже выдано около 5 тыс. наборов.
Сведения о реальном движении поездов можно узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на веб-сайте ОАО «РЖД».
Круглосуточный бесплатный номер службы поддержки клиентов РЖД: 8 (800) 775-00-00, сообщает пресс-служба АО «ФПК».