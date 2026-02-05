Поезд пригородного сообщения «Западный экспресс» от Красноярской железнодорожной компании будет следовать по стандартному графику в течение всего февраля.

Отменяются ранее объявленные изменения в расписании пригородного поезда КрасЖД "Западный экспресс", который связывает главный город Красноярского края с населенными пунктами Ачинского и Назаровского муниципальных районов.
Электричка Красноярск – Красная Сопка – Красноярск будет следовать по привычному графику:
Отмена изменений в расписании связана с переносом сроков выполнения работ по замене водопропускной трубы на участке Красноярской железной дороги Пригородный – Улуй.
КрасЖД и компания «Краспригород» просят пассажиров учесть эту информацию при планировании поездок.
Для ознакомления с актуальным расписанием пригородных поездов можно обратиться по бесплатному номеру Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или использовать мобильное приложение «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.