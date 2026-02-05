Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Поезд пригородного сообщения «Западный экспресс» от Красноярской железнодорожной компании будет следовать по стандартному графику в течение всего февраля.

2026-02-05 14:13
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Отменяются ранее объявленные изменения в расписании пригородного поезда КрасЖД "Западный экспресс", который связывает главный город Красноярского края с населенными пунктами Ачинского и Назаровского муниципальных районов.

Электричка Красноярск – Красная Сопка – Красноярск будет следовать по привычному графику:

  • отходит от станции Красноярск – в 07:32, приезжает на станцию Красная Сопка – в 12:33;
  • отходит от станции Красная Сопка – в 12:43, приезжает на станцию Красноярск – в 17:52.

Отмена изменений в расписании связана с переносом сроков выполнения работ по замене водопропускной трубы на участке Красноярской железной дороги Пригородный – Улуй.

КрасЖД и компания «Краспригород» просят пассажиров учесть эту информацию при планировании поездок.

Для ознакомления с актуальным расписанием пригородных поездов можно обратиться по бесплатному номеру Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или использовать мобильное приложение «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

