На платформе Кочетовка-2 идут процессы устранения последствий пожара в цистернах-вагонах.

2026-02-05 12:57
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Четыре пожарные поезда с станций Кочетовка, Грязи-Воронежские, Тамбов и Ряжск участвуют в тушении пожара. Было использовано 540 тонн воды и 14,5 тонн пенообразователя. В данный момент продолжается борьба с огнем.

Ведутся работы по подготовке к восстановлению железнодорожной инфраструктуры.

Около 250 железнодорожников участвуют в устранении последствий происшествия.

Предварительная оценка показывает, что площадь загрязнения территории станции составляет 600 кв. м.

Сотрудники Центра охраны окружающей среды ЮВЖД провели замеры на прилегающих к станции участках жилого массива и не обнаружили загрязнения.

РЖД извиняется перед пассажирами за причиненные неудобства и делает все возможное для восстановления работы станции в обычном режиме, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

