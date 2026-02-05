На платформе Кочетовка-2 идут процессы устранения последствий пожара в цистернах-вагонах.

12:57

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Четыре пожарные поезда с станций Кочетовка, Грязи-Воронежские, Тамбов и Ряжск участвуют в тушении пожара. Было использовано 540 тонн воды и 14,5 тонн пенообразователя. В данный момент продолжается борьба с огнем.

Ведутся работы по подготовке к восстановлению железнодорожной инфраструктуры.

Около 250 железнодорожников участвуют в устранении последствий происшествия.

Предварительная оценка показывает, что площадь загрязнения территории станции составляет 600 кв. м.

Сотрудники Центра охраны окружающей среды ЮВЖД провели замеры на прилегающих к станции участках жилого массива и не обнаружили загрязнения.

РЖД извиняется перед пассажирами за причиненные неудобства и делает все возможное для восстановления работы станции в обычном режиме, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.