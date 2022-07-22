Расписание пригородного поезда № 7155 Иглино – Уфа изменится с 23 июля

16:20

С 23 июля в Республике Башкортостан изменится расписание ежедневного пригородного поезда № 7155 Иглино – Уфа. Он будет отправляться со станции Иглино в 17:57 (на 15 минут раньше) и прибывать на конечную станцию Уфа в 18:42. Время указано местное.

Просим пассажиров заранее ознакомиться с расписанием пригородного поезда и спланировать свою поездку.

Информация о последних изменениях в расписании движения, отмене и назначении поездов размещена на информационных стендах, станциях и вокзалах в зоне ответственности АО «Башкортостанская ППК», на официальном сайте компании и в мобильном приложении «ЖД пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.