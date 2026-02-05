В 2025 году более 6,1 тыс. предметов, оставленных в дальнемагистральных поездах Урала, были возвращены их владельцам.

12:04

В 2025 году, благодаря уникальному сервису на официальном веб-сайте ОАО «РЖД», пассажиры смогли отыскать и забрать более 6,1 тыс. предметов, которые были забыты в поездах дальнего следования по Уралу. В январе 2026 года пассажиры нашли и вернули 330 вещей, оставленных в поездах Уральского филиала АО «ФПК».

Наиболее часто пассажиры забывают в вагонах одежду, электронные устройства, документы и детские игрушки. Также среди забытых вещей можно выделить «сезонные» предметы. Например, в летнее время люди часто забывают в поездах купальники, шорты и сланцы, а зимой – санки, ледянки и термосы.

Среди необычных находок в 2025 году были обнаружены цирковые булавы для жонглирования, протез челюсти и маска для пейнтбола. В январе 2026 года были найдены, например, музыкальный инструмент – глюкофон и маска для фехтования, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.