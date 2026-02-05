В свете продолжающихся работ на станции Кочетовка-2 в Тамбовском регионе, производятся изменения в расписании некоторых поездов.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с продолжающимися работами на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области происходят изменения в движении некоторых поездов ФПК.

С целью оптимизации расписания и быстрейшего включения поездов в график, приходится отменять следующие поезда, которые должны были отправиться 5 февраля:

№ 65 Москва – Воронеж;

№ 738 Москва – Воронеж;

№ 739 Воронеж – Москва.

Пассажиры могут выбрать другие поезда, следующие по этому маршруту.

Средства за билеты, купленные через интернет, будут автоматически возвращены пассажирам в течение 7 дней. Дополнительных действий в этом случае не требуется.

Если билеты были приобретены за наличные, для оформления возврата необходимо обратиться в кассы ФПК.

У некоторых поездов меняется время отправления 5 февраля:

№ 1 Москва – Волгоград отправится не ранее 19:00 вместо 13:50;

№ 47 Москва – Балаково отправится не ранее 20:00 вместо 14:50;

№ 382 Москва – Грозный отправится не ранее 21:00 вместо 15:34;

№ 136 Москва – Саратов отправится не ранее 18:30 вместо 15:22;

№ 12 Москва – Анапа отправится не ранее 18:00 вместо 10:50;

№ 135 Саратов – Москва отправится не ранее 16:30 (мск) вместо 14:20 (мск);

№ 9 Саратов – Москва отправится не ранее 19:20 (мск) вместо 17:11 (мск).

Все изменения сообщаются пассажирам через СМС.

Пассажиры поездов, задержка которых превышает 4 часа, получают питание.

Работники железной дороги делают все возможное для минимизации задержек поездов и восстановления движения.

Информацию о реальном движении поездов можно узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на сайте ОАО «РЖД».

Круглосуточный бесплатный телефон службы поддержки клиентов РЖД: 8 (800) 775-00-00, сообщила пресс-служба АО «ФПК».