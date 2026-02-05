В свете продолжающихся работ на станции Кочетовка-2 в Тамбовском регионе, производятся изменения в расписании некоторых поездов.

В связи с продолжающимися работами на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области происходят изменения в движении некоторых поездов ФПК.
С целью оптимизации расписания и быстрейшего включения поездов в график, приходится отменять следующие поезда, которые должны были отправиться 5 февраля:
Пассажиры могут выбрать другие поезда, следующие по этому маршруту.
Средства за билеты, купленные через интернет, будут автоматически возвращены пассажирам в течение 7 дней. Дополнительных действий в этом случае не требуется.
Если билеты были приобретены за наличные, для оформления возврата необходимо обратиться в кассы ФПК.
У некоторых поездов меняется время отправления 5 февраля:
Все изменения сообщаются пассажирам через СМС.
Пассажиры поездов, задержка которых превышает 4 часа, получают питание.
Работники железной дороги делают все возможное для минимизации задержек поездов и восстановления движения.
Информацию о реальном движении поездов можно узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на сайте ОАО «РЖД».
Круглосуточный бесплатный телефон службы поддержки клиентов РЖД: 8 (800) 775-00-00, сообщила пресс-служба АО «ФПК».