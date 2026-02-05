Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В начале 2026 года, в пределах Московской железнодорожной сети было перевезено 4,3 миллиона тонн грузов.

2026-02-05 10:58
Согласно последним данным, в январе 2026 года на Московской железной дороге было перевезено 4,3 млн тонн груза, что на 2,1% меньше, чем в тот же период предыдущего года.

Грузооборот за январь 2026 года упал на 11,7% по сравнению с январем прошлого года и составил 6,3 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега пустых вагонов за тот же период сократился на 10,8% и составил 8,1 млрд тонно-км.

В январе было загружено и отправлено следующее количество груза:

  • железной и марганцевой руды – 1,2 млн тонн (+14,1%);
  • нефти и нефтепродуктов – 953,8 тыс. тонн (-1,2%);
  • химических и минеральных удобрений – 575,4 тыс. тонн (-1,1%);
  • зерна – 279,6 тыс. тонн (увеличение – в 1,8 раза);
  • химикатов и соды – 169,7 тыс. тонн (+19,3%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 96,7 тыс. тонн (-30,9%);
  • черных металлов – 89,2 тыс. тонн (-46,8%);
  • лома черных металлов – 77,4 тыс. тонн (-37,5%);
  • строительных материалов – 63,1 тыс. тонн (-43,2%);
  • лесоматериалов – 49,8 тыс. тонн (увеличение – в 1,6 раза);
  • цемента –37,3 тыс. тонн (-53,1%).

Перевозка остальных грузов, включая перечисленные выше и отправленные в контейнерах, составила 373,6 тыс. тонн (-20,5%).

Снижение показателей погрузки продолжает вызывать спад активности в строительной отрасли и внешние негативные факторы. Однако благодаря благоприятной конъюнктуре продолжает расти объем перевозки лесоматериалов и зерна урожая 2025 года, сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.

