В начале 2026 года, в пределах Московской железнодорожной сети было перевезено 4,3 миллиона тонн грузов.

Согласно последним данным, в январе 2026 года на Московской железной дороге было перевезено 4,3 млн тонн груза, что на 2,1% меньше, чем в тот же период предыдущего года.
Грузооборот за январь 2026 года упал на 11,7% по сравнению с январем прошлого года и составил 6,3 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега пустых вагонов за тот же период сократился на 10,8% и составил 8,1 млрд тонно-км.
В январе было загружено и отправлено следующее количество груза:
Перевозка остальных грузов, включая перечисленные выше и отправленные в контейнерах, составила 373,6 тыс. тонн (-20,5%).
Снижение показателей погрузки продолжает вызывать спад активности в строительной отрасли и внешние негативные факторы. Однако благодаря благоприятной конъюнктуре продолжает расти объем перевозки лесоматериалов и зерна урожая 2025 года, сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.