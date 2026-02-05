Загрузка на железнодорожной линии Калининграда в январе этого года достигла 65 тыс. тонн.

10:22

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В первом месяце 2026 года Калининградская железная дорога перевезла 65 тыс. тонн разнообразных грузов, что на 36% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Включая:

жмых – 50,2 тыс. тонн (увеличение на 21% по отношению к январю 2025 года);

зерно – 7 тыс. тонн (снижение на 80%);

автомобили и детали к ним – 2,4 тыс. тонн (рост на 46,2%);

­кулинарная соль – 1 тыс. тонн (увеличение в 4,7 раза).

Грузооборот в январе достиг 48,5 млн тарифных тонно-км, учитывая пробег вагонов без груза – 63 млн тарифных тонно-км, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.