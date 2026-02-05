После возобновления работы на станции Кочетовка, через преградное участок было пропущено 27 дальнобойных пассажирских поездов.

После возобновления работы станции Кочетовка, через контрольно-пропускной пункт было пропущено 27 дальнего следования пассажирских поездов. 7 из них уже достигли своих конечных пунктов.

Сейчас максимальная задержка поездов достигает 9 часов.

Во время устранения последствий схода грузовых вагонов и пожара на станции Кочетовка, движение поездов осуществляется по временному маршруту через грузовую зону станции с уменьшенной скоростью, используя тепловозы.

Сотрудники железной дороги делают все возможное, чтобы минимизировать отставание от расписания.

Сведения о реальном движении поездов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на веб-сайте ОАО «РЖД».

Круглосуточный бесплатный номер службы поддержки клиентов РЖД: 8 (800) 775-00-00.