В феврале и марте 2026 года по Горьковской железной дороге будет курсировать дополнительный поезд, следующий из Ижевска в Москву.

2026-02-05 09:30
Во время праздников в феврале и марте на Горьковской железнодорожной линии будет запущен дополнительный дальнобойный поезд № 231/232, следующий по маршруту Ижевск – Москва.

Соответственно, из столицы Удмуртской Республики поезд отправится 20 февраля и 6 марта 2026 года в 00:45, прибыв в Москву в тот же день в 21:37. В обратном направлении, поезд отправится из Москвы 21 февраля и 7 марта 2026 года в 01:10 и прибудет в Ижевск в тот же день в 20:15.

Время указано местное. В маршруте предусмотрены остановки на станциях Агрыз, Кизнер, Казань-Восстание, Канаш и других.

Поезд состоит из плацкартных и купейных вагонов, оснащенных кондиционерами, биотуалетами, индивидуальными розетками. В некоторых купейных вагонах есть места для пассажиров с детьми. Они обозначены специальной пиктограммой на сайте ОАО «РЖД». В одном из вагонов имеется купе для пассажира с ограниченными возможностями и его сопровождающего.

Билеты можно приобрести через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в кассах железнодорожных станций.

Подробности о правилах оформления билетов и движении поездов можно найти на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также обратившись в Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

