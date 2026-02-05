Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2025 году на Забайкальской железнодорожной линии, сервисные центры привлекли 95 новых пользователей.

2026-02-05 09:21
В 2025 году на Забайкальской железнодорожной линии, сервисные центры привлекли 95 новых пользователей.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году эксперты Центров продажи услуг ОАО «РЖД» (ЦПУ) на Забайкальской железной дороге привлекли 95 новых клиентов из Забайкалья и Приамурья.

194 клиента были подключены к электронным сервисам ОАО «РЖД», которые предоставляют возможность подавать заявки, отслеживать местоположение подвижного состава и получать другую важную информацию в режиме онлайн.

В 2025 году сотрудники ЦПУ обработали более 1,5 тыс. обращений клиентов из Забайкальского края и Амурской области через колл-центр ОАО «РЖД».

Работники железной дороги постоянно улучшают список предлагаемых услуг и расширяют географию перевозок. В январе 2025 года была осуществлена первая перевозка оборудования с использованием специализированной контрейлерной платформы со станции Краснокаменск. Применение новых технологий позволило снизить стоимость транспортировки и ускорить доставку.

С мая 2025 года контрейлерные перевозки также доступны со станции Борзя. Это дает возможность клиентам быстрее, качественнее и надежнее перегружать специализированную технику.

В 2025 году был внедрен новый сервис «Двойной транзит» – комплексная перевозка импортных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом под процедурой таможенного транзита. Эта услуга позволяет клиентам сократить расходы и ускорить перевозку груза.

Услуга перевозки грузов по расписанию продолжала пользоваться большим спросом среди грузоотправителей. В 2025 году в рамках этого сервиса было отправлено 1091 поезд, что на 23% больше, чем в предыдущем году, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru