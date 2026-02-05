В 2025 году на Забайкальской железнодорожной линии, сервисные центры привлекли 95 новых пользователей.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году эксперты Центров продажи услуг ОАО «РЖД» (ЦПУ) на Забайкальской железной дороге привлекли 95 новых клиентов из Забайкалья и Приамурья.

194 клиента были подключены к электронным сервисам ОАО «РЖД», которые предоставляют возможность подавать заявки, отслеживать местоположение подвижного состава и получать другую важную информацию в режиме онлайн.

В 2025 году сотрудники ЦПУ обработали более 1,5 тыс. обращений клиентов из Забайкальского края и Амурской области через колл-центр ОАО «РЖД».

Работники железной дороги постоянно улучшают список предлагаемых услуг и расширяют географию перевозок. В январе 2025 года была осуществлена первая перевозка оборудования с использованием специализированной контрейлерной платформы со станции Краснокаменск. Применение новых технологий позволило снизить стоимость транспортировки и ускорить доставку.

С мая 2025 года контрейлерные перевозки также доступны со станции Борзя. Это дает возможность клиентам быстрее, качественнее и надежнее перегружать специализированную технику.

В 2025 году был внедрен новый сервис «Двойной транзит» – комплексная перевозка импортных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом под процедурой таможенного транзита. Эта услуга позволяет клиентам сократить расходы и ускорить перевозку груза.

Услуга перевозки грузов по расписанию продолжала пользоваться большим спросом среди грузоотправителей. В 2025 году в рамках этого сервиса было отправлено 1091 поезд, что на 23% больше, чем в предыдущем году, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.