В начале этого года с платформ Куйбышевской железнодорожной линии было отправлено свыше 1,6 млн путешественников.

09:15

Согласно свежим данным, в январе 2026 года с платформ Куйбышевской железнодорожной линии отправилось свыше 1,6 млн пассажиров (+3% по сравнению с тем же периодом 2025 года). Из них 426,6 тыс. отправились в дальние поездки (что соответствует показателям прошлого года), а 1,2 млн пассажиров отправились в пригородные направления (+4,1%).

Пассажиропоток на Куйбышевской железной дороге в январе 2026 года возрос на 1,2% по сравнению с январем 2025 года и достиг 454 млн пассажиро-километров. В том числе в пригородном сообщении было перевезено 67,9 млн пассажиро-километров (9,1%), а в дальних направлениях - 385,6 млн пассажиро-километров (что соответствует показателям прошлого года), как сообщили в отделе корпоративных связей КбшЖД.