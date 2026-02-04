В начале 2026 года, с платформ и станций Красноярской железнодорожной сети, в дальнемерные поезда отправились в путешествие 150 тыс. путешественников.

Согласно последним данным, в январе этого года с вокзалов и станций Красноярской железнодорожной магистрали в дальние поездки отправилось 150 тыс. пассажиров, что на 3% больше по сравнению с январем 2025 года.

За январь на пригородных поездах КрасЖД проехало 340,4 тыс. пассажиров, что на 7,1% меньше, чем в январе 2025 года.

В общей сложности за первый месяц года на КрасЖД в поездках приняли участие 490,4 тыс. пассажиров, что на 4,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Пассажирооборот на Красноярской железной дороге за первый месяц 2026 года увеличился на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 164 млн пасс.-км, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.