На Казанском вокзале начал работать новый пункт помощи маломобильным пассажирам

14:46

26 июля в зале ожидания № 1 Казанского вокзала Москвы состоялось открытие нового пункта помощи маломобильным пассажирам.

В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора ОАО «ЖД» Дмитрий Пегов, представители Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества глухих и Всероссийского общества слепых.

«Выбор Казанского вокзала для организации нового пункта помощи не случаен: вокзал занимает лидирующее место по количеству обращений. Так, за I полугодие текущего года уже более 12 тыс. пассажиров воспользовались услугами службы помощи (+39% к прошлому году). Ежедневно сотрудники службы помощи вокзала встречают более 50 пассажиров, сопровождают их по территории, помогают с личными вещами и багажом и оказывают содействие при посадке в поезд», – сообщил Дмитрий Пегов.

Новый пункт помощи представляет собой отдельный зал площадью 230 кв. м, оснащенный всем необходимым для комфортного пребывания пассажиров с ограниченными возможностями здоровья: индукционным оборудованием для слабослышащих пассажиров, тактильно-напольными указателями, пиктограммами и мнемосхемами для слабовидящих пассажиров, также предусмотрены специальные места для пассажиров с нарушениями опорно-двигательной системы, передвигающихся в креслах-колясках. Отдельные места отведены пассажирам с ограниченными возможностями по зрению и их собакам-поводырям. Также сотрудники пункта помощи могут предоставить при необходимости кресло-коляску или ходунки.

К услугам родителей с маленькими детьми – отдельное помещение, оборудованное пеленальным столом, местом для приготовления детского питания, стульчиком для кормления и манежем. Также предусмотрена отдельная комната с детской мебелью, играми и телевизором, где юные пассажиры могут посмотреть мультфильмы и детские передачи или поиграть.

До конца 2022 года аналогичные пункты помощи для маломобильных пассажиров планируется открыть на вокзалах Казань и Набережные Челны.